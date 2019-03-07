8 марта Финскому заливу объявили штормовое предупреждение, а Петербургу обещают +5

Сильный ветер и почти двухметровые волны встретят желающих провести праздничный выходной на побережье Финского залива. Гулять по Петербургу будет несколько приятнее: должно быть тепло, снежно, местами мокро, но по-прежнему скользко.

Штормовое предупреждение на 8 марта по востоку Финского залива объявило ГУ МЧС по Ленобласти. По данным ведомства, сохранится юго-западный ветер порывами 12-16 метров в секунду, а высота волн вне льда составит 1,3-1,8 метра.

На льду тоже небезопасно: для людей и техники повышен риск провалиться, а для любителей подлёдного клёва рыбалка может закончиться дрейфом на льдине.

В Петербурге 8 марта погода будет плюсовой. По прогнозам Северо-Западного гидрометцентра, до +1 температура поднимется уже ночью, а в дневное время столбик термометра будет колебаться от 3 до 5 выше нуля. Кроме того, горожан ждут скользкие дороги, дождь и умеренный ветер с порывами до сильного.

Осадки обещает и специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Правда, по его прогнозу, мокнуть петербуржцам всё же не придётся – высока вероятность снегопада. Виновником может стать атлантический циклон, который 7 марта накроет город и вместе с осадками обеспечит облачность, порывистый южный ветер до 10 метров в секунду и пониженное атмосферное давление.