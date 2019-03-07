Аналитики назвали медианную почасовую зарплату в Финляндии

Проанализировав почасовую оплату труда в разных муниципалитетах страны, Статистический центр Финляндии пришёл к закономерному выводу, что в больших городах, которые притягивают профессионалов, люди зарабатывают больше.

Как сообщили статистики 7 марта, медианная зарплата сотрудников на полной и частичной ставке в 2017 году составляла 17,4 евро в час без вычета налогов, включая сверхурочные и бонусы. Медианный показатель означает, что половина работников получала меньше этой суммы, а половина — больше.

Аналитики отмечают, что в крупных муниципалитетах с населением более 200 тысяч человек, таких как Хельсинки, Эспоо, Тампере, Оулу, 62% составляли профессиональные работники и управленцы, при этом их зарплата была выше, чем у остальных трудящихся.

Жители крупных городов получали 19,1 евро в час, тогда как в мелких населённых пунктах медианная зарплата составляла лишь 15,8 евро. При этом за пределами больших муниципалитетов больше всего людей трудились в офисах, а также в сфере продаж и услуг. В пунктах с населением менее 50 тысяч 27% были заняты в строительной сфере и перевозках.