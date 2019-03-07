Неуважение к властям в Интернете обойдется минимум в 30 тысяч рублей. Закон принят Госдумой в третьем чтении

Депутаты Госдумы 7 марта приняли в третьем чтении закон о наказании за публикации с «явным неуважением к власти в Интернете». Трансляция заседания велась на сайте нижней палаты парламента.

Документ поддержали 327 депутатов, против выступили 40, воздержался один. После того, как закон пройдет одобрение Совета Федерации и будет подписан президентом, Роскомнадзор сможет требовать от владельцев сайтов удалять информацию с оскорблениями властей в течение суток. В противном случае ресурсы будут заблокированы. Штраф за первую подобную публикацию составит 30-100 тыс. рублей, за вторую придется заплатить уже 100-200 тыс. или отправиться под арест на 15 суток. Все последующие оскорбления властей обойдутся в штраф 200-300 тысяч или арест.

Отметим, под действие законопроекта может попасть информация, которая «оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции Российской Федерации или органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации», – говорится в документе.

Напомним, сегодня же Госдума приняла в третьем чтении закон о блокировке сайтов за распространение фейк-ньюс. Один из авторов обоих законопроектов, сенатор Андрей Клишас, заявил, что Совет Федерации одобрит их уже 13 марта.