Минюст приостановил деятельность крупнейшей организации инвалидов войны в Афганистане

В функционировании Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане (ОООИВА) и военной травмы «Инвалиды войны» выявлены многочисленные нарушения, поэтому через полгода она может быть ликвидирована.

Министерство юстиции приостановило работу организации на 6 месяцев после плановой проверки деятельности, проводившейся в конце 2017 года. Решение об этом было принято 25 февраля, так как в ОООИВА не исправили выявленные проверяющим органом недочеты, сообщает 7 марта издание «Коммерсантъ».

Решение министерства повлияет на деятельность организации. Так, она не сможет больше издавать газету «Побратим», а также проводить массовые мероприятия, что ставит под угрозу срыва запланированную на весну конференцию.

Хозяйственной деятельностью организации разрешено заниматься. Если за полгода она не устранит нарушения, то Минюст через суд сможет ее ликвидировать.

В самой организации указывают, что она, по всей вероятности, прекратит свое существование до суда из-за отсутствия поддержки из федерального бюджета. Ранее 98% доходов ОООИВА составляли субсидии, которые выделялись в рамках госпрограммы. По данным проверки, всего организация получила 577,4 млн рублей, из которых больше половины тратилось на содержание центрального аппарата: зарплаты, автотранспорт, командировки и другое. Деньги из бюджета выделялись на программы реабилитации.

Устав ОООИВА приписывал, что состоять она должна из членов, а по факту вместо них оказались сторонники. Проверка Минюста также показала, что финансирование региональных отделений велось по определенной закономерности: больше средств получали те из них, где в число учредителей входили члены центрального правления. Главный офис якобы не нес ответственности «по обязательствам своих региональных отделений».

Кроме того, проверяющие не смогли ознакомиться с документацией, так как в 2015 году неизвестные проникли в центральный офис организации в Промышленном проезде, похитив всю финансовую отчетность.

В ОООИВА пытались обжаловать решение, однако сделать это им не удалось.

ОООИВА – это преемник Российского фонда инвалидов войны в Афганистане (РФИВА), созданного в 1991 году. У организации были льготы на ввоз из-за границы таких товаров, как, например, алкоголь и табак. Генпрокуратура выяснила, что таким образом были заключены миллиардные контракты на ввоз освобожденных от таможенных пошлин товаров. РФИВА должен был получить часть от их стоимости, однако большая часть денег исчезла.