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Строительство
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07.03.2019 11:32
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Спрос на апартаменты может резко вырасти

Спрос на апартаменты может резко вырасти

ПСК

Во втором чтении Госдумой одобрен запрет на размещение хостелов в жилых домах. Согласно законопроекту, открывать гостиницы и хостелы можно будет только при переводе дома в нежилой фонд.

Если проект закона будет принят в третьем чтении, то в Санкт-Петербурге в течение года может закрыться значительная часть доступного номерного фонда, спрос на который всегда превышал предложение. Альтернативой в такой ситуации могут стать апартаменты. По словам генерального директора «ПСК-Недвижимость» (входит в ГК «ПСК») Сергея Мохнаря, в случае принятия законопроекта, спрос на такой формат недвижимости будет расти.

Главная претензия авторов инициативы: отсутствие отдельного выхода в хостелах и мини-отелях, расположенных в жилых домах, ‒ то есть несоответствие жилых помещений требованиям безопасности.

«С одной стороны, тревога авторов инициативы вполне обоснована. Но с другой – хостелы обеспечивали Петербургу доступный номерной фонд, спрос на который всегда был высоким», ‒ рассуждает Сергей Мохнарь.

Турпоток в Петербург растёт на 5-6% ежегодно. Причём увеличивается популярность внутреннего туризма, а гости из других городов зачастую не могут позволить себе переплачивать за дорогие сетевые отели. В такой ситуации именно апартаменты ‒ альтернатива частным мини-отелям.

«Формат апартаментов можно назвать «живи как дома», что подходит для семей с детьми. Например, в нашем апарт-комплексе Like во внутреннем дворе будет детская площадка. При этом апартаменты предоставляют полноценный гостиничный сервис: гостям доступны ежедневная уборка помещений, доставка еды, прачечная и химчистка. И даже больше: во многих апарт-комплексах есть фитнес-зал и зона коворкинга, как например в Like, где будет фитнес-клуб с бассейном», ‒ говорит Сергей Мохнарь.

Именно поэтому апартаменты – это ответ на потребность гостей Петербурга в качественном временном жилье за разумную цену и одновременно – инструмент развития рекреационного и делового туризма. С принятием законопроекта о хостелах спрос на апартаменты будет расти, в том числе, вероятно, и со стороны малого бизнеса, который решит вложиться в современный гостиничный фонд.

Справка о компании "ПСК"

Комплекс LIKE – застройщик ООО "Альянс-Девелопмент", проектная декларация на сайте https://like.house/documents

 

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