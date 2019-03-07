Здоровому бизнесу – здоровые игры

ПСК

Команда «ПСК» приняла участие в ежегодном корпоративный мероприятии «Здоровый бизнес», которое направлено на поддержку ответственного бизнеса в России и сплочение коллектива.

26 февраля на курорте «Игора» прошли «Холодные игры–2019». Это было увлекательное и по-настоящему спортивное состязание. За кажущейся несерьёзностью эстафет и конкурсов – соревнования на выносливость, скорость, сноровку, креатив и командный дух!

Спортивные состязания – это своеобразная перезагрузка, так необходимая при современном темпе жизни. Для «Холодных игр» в «ПСК» специально собрали команду из сотрудников разных подразделений: строителей, юристов, административного отдела. Это один из способов наладить коммуникацию внутри компании, а отлаженная работа команды – это фундамент, на котором строится уже вся остальная работа. В конечном итоге, сплочённость команды позитивно отражается и на репутации.

За простой фразой «хорошая репутация» стоят годы и годы работы и конкретные люди. Реноме компании опирается на честность, опыт и ответственность – личную, корпоративную, социальную. В контексте строительного бизнеса вся ответственность оказывается социальной, ведь в конечном счёте результат нашей работы – это качество жизни. Каждый проект ты пропускаешь через себя, задумываешься: «А я сам выбрал бы этот дом? Посоветовал бы друзьям купить здесь квартиру?»

Что такое строительный холдинг для стороннего наблюдателя? Компания, которая на выбранном участке возводит квадратные метры недвижимости. Но если смотреть глубже – мы создаём одну из главнейших ценностей в жизни людей: свой дом, свой очаг, где каждый вечер будет собираться семья. И чтобы каждый дом был безупречным, необходимо как раз то взаимодействие между коллегами, которое позволяет всему организму компании работать как часы.

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