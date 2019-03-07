Апарт-комплекс Like вышел на финальный этап благоустройства

ПСК

Строительный забор апарт-комплексе Like на Политехнической ул., 6а – убран. Теперь фасады комплекса Like можно увидеть целиком и со всех сторон. Само здание полностью завершено, ведутся работы по наружному благоустройству, оформлению холла и помещений под фитнес-клуб с бассейном.

Первый этап благоустройства успешно завершён, строители приступили ко второму: откопке грунта под асфальт и тротуарную плитку со стороны улицы Карбышева. Затем будет проведена засыпка песком и утрамбовка.

«Начался этап подготовки пешеходных дорожек и асфальта. Процедура стандартная, но завершится она в апреле или в начале мая – будет зависеть от погоды, ‒ рассказывают в «ПСК». ‒ К этому времени все «косметические» работы внутри здания будут выполнены, вокруг комплекса установят наружное освещение, а на паркинге ‒ эксплуатируемую кровлю, где разместятся детские площадки».

Параллельно с наружными работами во внутренних помещениях завершается оформление интерьеров. Уже готовы пол и потолок, ведутся работы со стенами. Свой окончательный вид холл приобретёт через полтора месяца: вся необходимая мебель и отделочные материалы уже куплены. Тогда же начнётся благоустройство придомового сквера, примыкающего к блоку Sky между Новороссийской и Политехнической улицами.

Комплекс будет в III квартале 2019 года. Выбрать апартаменты можно у менеджера по телефону (812) 747-86-73 или на сайте Like.

Справка о компании "ПСК"

Комплекс LIKE – застройщик ООО "Альянс-Девелопмент", проектная декларация на сайте https://like.house/documents