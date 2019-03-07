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Общество
07.03.2019 11:25
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ВЦИОМ: 38% россиянок мечтают о путевке на 8 Марта. Раскошелятся на такой подарок только 3% мужчин

Женщины мечтают о путевках, а получают цветы. Расхождение мечты и реальности показал опрос ВЦИОМ, посвященный Международному женскому дню. Ранее несоответствие ожиданий действительности показало исследование к 23 Февраля.

Как рассказали 7 марта социологи, две трети россиян (68%) планируют поздравить дам цветами. Популярными вариантами подарков также стали парфюмерия, косметика (23%), конфеты, алкоголь, деликатесы (22%), а также подарочные сертификаты (17%). Гораздо меньше тех, кто намерен преподнести сувениры, билеты на концерт, ювелирные украшения, бытовые приборы (по 10%). А 7% мужчин и вовсе не будут никого одаривать на 8 Марта. 

При этом 38% опрошенных россиянок мечтают получить путевку на отдых. Дождутся желаемого далеко не все: только 3% мужчин готовы раскошелиться на такой подарок. Правда, вариант ответа «цветы» тоже популярен: его выбрали 36% участниц исследования. Четверть (23%) представительниц прекрасного пола были бы рады получить билет на концерт или в театр (особенно 35-44-летние). В топ также вошли: подарочные сертификаты (23%), мобильные телефоны и другие гаджеты (16%), бытовые приборы (14%), ювелирные украшения (13%), автомобиль (12%) и косметика (11%).

28% россиян сами угадывают, что подарить. 25% – спрашивают напрямую. ВЦИОМ отмечает: за последние 7 лет вдвое выросла доля мужчин, дарящих деньги с расчетом, что дама сама приобретет себе подарок (10% в 2012 году, 20% в 2019-м).

Ранее социологи отмечали: мужчины ждут на 23 Февраля путёвки и машины, а получают носки и парфюмерию. 

 

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