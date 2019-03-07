Закон о фейк-ньюс принят в третьем чтении. Против выступили 78 депутатов Госдумы

Депутаты Госдумы 7 марта приняли в третьем, окончательном чтении закон о фейк-ньюс. Трансляция заседания ведется на сайте нижней палаты парламента.

За документ проголосовали 322 депутата, против выступили 78. Напомним, после обнаружения фейковых новостей в Интернете Роскомнадзор сможет сразу же блокировать сайты, на которых они размещены. Онлайн-изданиям будут высылать предупреждения, однако они должны будут незамедлительно удалять подобные новости, чтобы избежать блокировки. Из-под действия закона выведены новостные агрегаторы и традиционные СМИ.

Напомним, «Фонтанка» ранее объясняла, кого и на сколько смогут штрафовать по новому закону.