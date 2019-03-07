Коммерческие помещения с видом на Лиговский

ПСК

В клубном доме бизнес-класса Look на Прилукской улице, 20а открыты продажи универсальных коммерческих помещений площадью 248 и 175 кв. м. Их главные преимущества – сданный и заселённый дом и близость Лиговского проспекта.

Оба помещения предлагаются без отделки и с возможностью перепланировки. На фасаде предусмотрено место для вывесок.

«Помещения в ЖК Look будут интересны тем, кто инвестирует в коммерческую недвижимость, а также предпринимателям, которые хотят открыть свой бизнес рядом с домом, ‒ отмечают в «ПСК». ‒ Планировка и инженерные мощности помещений выполнены в соответствии с потребностями объектов сферы услуг. Так, высота потолков составляет 3,3 м. Витринные окна обоих помещений выходят на Лиговский проспект. Вход в каждый из объектов возможен как с улицы, так и со двора».

Оба помещения достаточно просторные, чтобы разместить здесь практически любой бизнес: продуктовый магазин, салон красоты, детский центр или кафе-кондитерскую.

Коммерческие помещения можно приобрести в ипотеку. О первоначальном взносе, размере ставки и других условиях кредитования расскажут по телефону +7 921 741 82 10 и (812) 426-37-91.

Справка о компании "ПСК"

Комплекс Look – застройщик ООО "Жизнь", проектная декларация на сайте http://look-house.ru/documents