Опасную очистку крыш на Петроградской стороне сняли на видео

В очередной раз работа по уборке снега и наледи с кровель грозит обернуться многотысячным ущербом для петербургских автовладельцев.

Подписчица группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» 7 марта выложила видеозапись опасной уборки. «Не эвакуируя машины, коммунальщики скидывают снег прямо на них на Большом проспекте П. С. Все делают им замечания, но безрезультатно», – пишет Жанна.

Накануне похожее видео очевидец сделал на улице Радищева в центре города. Отметим, как объясняют коммунальщики, управляющие компании не имеют права вызвать эвакуаторы, это делают только городские службы. При этом в случае, если автомобилю нанесён ущерб, ЖКС склонны решать дело в судебном порядке, как произошло со скрипачом Мариинского театра, «Форд» которого разбили льдом, скинутым с крыши.

Иногда коммунальщики накрывают автомобили матрасами или досками, но это не всегда действенно. Более надёжно выглядит передвижной гараж, построенный сотрудниками ЖКС №2 Адмиралтейского района.