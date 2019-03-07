Ошибочка вышла. В Греции освободили российского энергетика, задержанного по запросу Украины

Прокурор Афинского апелляционного суда постановил освободить из-под стражи россиянина Евгения Калинина. Почти неделю в тюрьме он провёл по ошибке.

«В решении прокурора указывалось, что он был арестован и заключен в тюрьму по ошибке, поскольку против него не было международного ордера», – объяснил адвокат Калинина Яннис Рахиотис. Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на РИА Новости, 7 марта получивший свободу россиянин уже вылетел из Греции в сопровождении родных.

Евгения Калинина задержали 28 февраля в Афинах, куда он приехал в командировку. В МВД Украины заявили, что россиянина разыскивают с мая 2017 года. Украинцы ему вменяют создание преступной организации с целью совершения тяжелого или особенно тяжелого преступления, служебный подлог и уклонение от уплаты налогов. По украинскому законодательству за это грозит до 12 лет лишения свободы. Адвокат Яннис Рахиотис заявил, что его подзащитный находится в списке сайта «Миротворец», а его дело — политическое.

Евгений Калинин является бывшим исполнительным директором нефтяного холдинга «ВЕТЭК». Бизнес принадлежит Сергею Курченко, которого связывают с семьей экс-президента Украины Виктора Януковича.