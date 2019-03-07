На Васильевском даму оставили без собачки. Незнакомка в синей куртке применила гипноз

Жительницу Васильевского острова ввели в изменённое состояние сознания. Когда горожанка пришла в себя, то обнаружила себя одинокой на улице. А сопровождавшей её собаки и след простыл.

Как стало известно «Фонтанке» 7 марта, накануне с заявлением в полицию обратилась 55-летняя петербурженка. Она рассказала о вероломной краже собаки. 2 марта дама вышла с мраморной таксой по кличке Маняша на прогулку. У 16-го дома по 3-й линии Васильевского острова ей повстречалась незнакомка в синей куртке. Затем сознание женщины затуманилось, а когда она очнулась, то собаки уже рядом не было. Пострадавшая уверена, что стала жертвой гипноза.

Питомца петербурженка взяла на передержку у знакомого, который находится в больнице. Потерю хвостатого друга она оценила в 30 тысяч рублей.