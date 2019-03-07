«Есть свои моральные авторитеты и правила». Мутко заочно поддержал Нурмагомедова в праве оценивать искусство в Дагестане

Заместитель председателя правительства РФ считает, что жителям Дагестана самим стоит решать, какие театральные постановки будут ставиться в их субъекте.

«Есть республика с определёнными традициями и укладом жизни, где есть авторитетные люди, есть свои моральные авторитеты и правила. Давайте дадим гражданам и жителям Дагестана самим разобраться», – цитирует ТАСС 7 марта заявление Виталия Мутко на заседании президиума Совета по делам национальностей.

При этом он отметил, что Дагестан – не исключение, поэтому жители других регионов также могут оказывать влияние на постановки и «поддерживать определенный уровень».

Российский боец смешанных единоборств, выступающий под эгидой UFC, Хабиб Нурмагомедов раскритиковал спектакль «Охота на мужчин» Ивана Житкова, где были недостойные, по его мнению, сцены. После этого режиссер извинился. В министерстве культуры региона поддержали своего земляка, призвав продюсеров учитывать специфику. Это не первый раз, когда Нурмагомедов комментирует культурные события в Дагестане.