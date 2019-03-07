В российских танках можно будет справлять нужду. Но только в «Армате»
В российских танках появятся санузлы. Конструкторы-танкостроители решили проблему с удобствами для экипажа, но только на платформе «Армата».
Подробности 7 марта рассказал директор по качеству и информационным технологиям Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения Илья Баранов. «Проблему удалось решить только в машинах на платформе «Армата», – цитирует Баранова ТАСС.
По его словам, данная модель танка изначально создавалась для длительных боевых задач. «Армата» изначально комплектовалась запасом воды и еды, но возможности справлять естественную нужду раньше не было, но теперь там оборудуют туалеты.
Справка:
Танк Т-14 на платформе «Армата» разработали на «Уралвагонзаводе» и представили в апреле 2015 года. Его преимуществом является необитаемая башня со 125-миллиметровой пушкой и пулеметами «Корд» и ПКТМ. Длина танка составляет 10,8 м, ширина — 3,5 м, высота — 3,3 м, масса — 48 т.