В российских танках можно будет справлять нужду. Но только в «Армате»

В российских танках появятся санузлы. Конструкторы-танкостроители решили проблему с удобствами для экипажа, но только на платформе «Армата».

Подробности 7 марта рассказал директор по качеству и информационным технологиям Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения Илья Баранов. «Проблему удалось решить только в машинах на платформе «Армата», – цитирует Баранова ТАСС.

По его словам, данная модель танка изначально создавалась для длительных боевых задач. «Армата» изначально комплектовалась запасом воды и еды, но возможности справлять естественную нужду раньше не было, но теперь там оборудуют туалеты.