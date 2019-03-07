Коробка с «бомбой» на стойке администратора привела к эвакуации 3000 человек из бизнес-центра «Ресо». А школу на юго-западе проверяли после письма

Нетрезвое утро навело петербуржца на мысль о визите в бизнес-центр Приморского района. Наслаждаться одному свободой от работы горожанину не хотелось, и он решил подключить к безделью клерков из офисов. В этом ему помогла пустая коробка.

Как стало известно «Фонтанке» 7 марта, накануне около 11 утра нетрезвый посетитель заявился к администратору бизнес-центра «Ресо» на Гаккелевской улице. Горожанин продемонстрировал принесённую с собой деревянную коробку и заявил, что там бомба. Потенциально опасный объект лёг на стойку менеджера, а его хозяин развернулся и направился к двери, пообещав вернуться через три минуты.

Работу в офисах прервали, из здания вывели 3000 человек. Взрывчатых веществ в коробке не оказалось. «Минёра» задержали рядом с бизнес-центром. В отношении него составлены административные протоколы за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и за мелкое хулиганство. Также возбуждено уголовное дело по 207 статье УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Отметим, что информация об эвакуации на Гаккелевской появилась вчера в соцсетях, но в бизнес-центре корреспонденту нашего издания опровергали этот факт.

Эвакуацию в этот день проводили и в школе № 247 в Красносельском районе. На электронную почту учреждения поступило сообщение о заминировании. Из здания вывели 826 человек. Взрывных устройств не нашли.

Волна ложных минирований в Северной столице продолжается третью неделю. «Фонтанка» выяснила, что авторами рассылки могут быть российский студент и 19-летний гражданин Украины. В качестве мотива они могут использовать борьбу на рынке онлайн-игры Minecraft.