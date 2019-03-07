МТС выплатит 850 миллионов долларов штрафа по делу о взятках за право работать в Узбекистане

Российский оператор связи МТС выплатит штраф в размере 850 миллионов долларов по делу о коррупционных нарушениях ее дочерней структуры в Узбекистане в период с 2004 по 2012 год. Мировое соглашение компания заключила с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) и американским Минюстом, которые вели расследование. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МТС от 7 марта.

Расследование SEC и Минюста США касалось МТС, Vimpelcom (материнская структура «Вымпелкома», сменила название на Veon) и шведской Telia, которая ранее была крупным миноритарием «Мегафона». Их обвинили в нарушении закона о противодействии коррупции за рубежом, запрещающего компаниям давать взятки чиновникам в других странах.

Компании заподозрили в даче взяток структурам, близким к дочери бывшего президента Узбекистана Гульнаре Каримовой, которая сейчас находится в колонии общего режима по обвинению в коррупционных и налоговых преступлениях. США указывали, что МТС за право работать в стране якобы выплатила более 100 миллионов долларов гибралтарскому офшору Swisdorn, Veon — 133,5 миллиона долларов, Telia — 331 миллион долларов.

Vimpelcom урегулировал вопрос с Минюстом и SEC в 2016 году и выплатил штрафы на 795 миллионов долларов. Telia в конце 2017 года заплатила штрафы на 965 миллионов долларов.

Деньги на штраф МТС зарезервировала по итогам третьего квартала 2018 года.

Дочерняя компания МТС «Уздунробита» работала в Узбекистане с 2004 по 2012 год. Она прекратила бизнес под давлением местных властей, которые конфисковали у нее оборудование и добились ее банкротства.