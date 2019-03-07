В похищенном банкомате Альфа-банка было более 6 млн рублей. Распотрошенный терминал выкинули на проселочную дорогу

Банкомат Альфа-банка из торгового центра в Пушкине увозили на внедорожнике «Линкольн Навигатор». Аппарат нашли на проселочной дороге в 20 км от места происшествия, но 6,5 млн рублей там уже не было.

«Фонтанке» стали известны подробности хищения банкомата из ТК «Константиновский» на Полковой улице в Пушкине, которое было совершено в половине пятого утра 6 марта. Пятеро в масках работали почти час, прежде чем выдрать терминал из холла: камера на пересечении Гатчинского и Красносельского шоссе зафиксировала «Линкольн Навигатор» в 03:36, обратно внедорожник проехал в 04:34. Увидел налетчиков и администратор круглосуточного супермаркета «Спар», что находится в «Константиновском». Возможно, указание на принадлежность налетчиков к людям гор – от него.

Вооружены преступники были ленточным тросом, украденный аппарат погрузили в «Линкольн» и увезли. Тревожная кнопка сработала в «Константиновском» в 04:39, группа задержания приехала через 10 минут, никого не застав.

Через несколько часов очевидцы сообщили в правоохранительные органы, что на проселочной дороге в поселке Новый Свет Гатчинского района (это примерно 20 км от Пушкина) лежит банкомат. В 08:05 его там, действительно, нашли — без 6,5 млн рублей внутри.

Ранее наше издание сообщало, что торговый центр в Пушкине и похищенный банкомат Альфа-банка не были защищены сигнализацией.

Как сообщили в ГУ МВД России, по данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 161 УК РФ.