Двое мужчин пытались поджечь администрацию Красноярска. Броски файерами попали на видео

Двух мужчин задержали за попытку поджечь администрацию Красноярска в момент церемонии открытия Универсиады. В окна здания на улице Карла Маркса полетели файеры.

Инцидент произошел четыре дня назад, о нем стало известно 7 марта, сообщает телеканал «360» со ссылкой на краевой главк МВД.

По предварительной информации, один из задержанных бросил в здание мэрии два файера, один из которых залетел в окно между первым и вторым этажом здания, а второй попал в окно цокольного этажа. После второго броска в помещении началось возгорание, которое своими силами быстро потушили охранники администрации. Мужчину и его вероятного подельника задержали через 15 минут.

Против задержанных возбудили уголовные дела по обвинению в умышленном уничтожении имущества и хулиганстве. Подозреваемые арестованы. Мотивы их поступка пока неизвестны. Следователь назначил проведение судебно-психиатрической экспертизы.