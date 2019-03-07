Петербургского второклассника в крайне тяжёлом состоянии увезли в больницу. По словам школьников, ребёнок подавился едой в столовой

Медики спасают жизнь восьмилетнему школьнику в Красногвардейском районе Петербурга. Мальчик поступил в больницу в состоянии удушья.

Как стало известно «Фонтанке» 7 марта, накануне около 11 утра скорую вызывали к школе №133 на улице Петра Смородина. Помощь медиков потребовалась второкласснику, у которого было затруднено дыхание. По словам очевидцев, он подавился во время еды в столовой.

У пострадавшего диагностировали кислородное голодание организма. Школьника в крайне тяжёлом состоянии госпитализировали в больницу.