Волгоградский депутат извинился за слова о пенсионерах-тунеядцах

Депутат Волгоградской областной думы от партии «Единая Россия» Гасан Набиев принёс извинения за своё высказывание о том, что маленькие пенсии получают «алкаши» и «тунеядцы».

Как пишет РБК со ссылкой на «РИА Новости» 7 марта, Набиев отметил, что привёл некорректный пример. По его словам, действующая в России пенсионная система позволяет получать тем, кто мало работал, практически такую же пенсию, как у специалистов с солидным трудовым стажем.

«Я прошу прощения у всех, кого совершенно справедливо возмутило мое неточное высказывание по поводу пенсий», — отметил народный избранник.

Ранее за слова депутата извинилось Волгоградское отделение «Единой России». Его секретарь Сергей Горняков подчеркнул, что слова Набиева — это личное мнение, которое не совпадает с позицией партии.

6 марта Набиев на заседании Волгоградской областной думы заявил, что пенсии в восемь тысяч рублей получают «тунеядцы и алкаши», которые сами виноваты в своем материальном положении. По его словам, люди с таким уровнем доходов «нормально не работали», но имели возможность «стать нормальным человеком». Чиновник добавил, что, по его подсчетам, те, кто был занят на предприятиях, получают от 16 до 20 тысяч рублей ежемесячно.