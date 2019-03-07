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Бизнес
07.03.2019 08:51
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Социологи назвали самые пьющие регионы России. Петербург в их число не вошел

14,3 л спиртного выпил в прошлом году каждый россиянин. Это на 8,3% больше, чем в 2017-м. Самыми пьющими регионами оказались Ненецкий автономный округ, Сахалинская, Магаданская и Московская области и Карелия. Там на одного жителя пришлось более 25 л на человека.

Такие данные приводит 7 марта газета «Известия», ссылаясь на статистику  Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА). Рейтинг касается только потребления легального алкоголя, учтенного государственной системой ЕГАИС. Сюда не входили пиво, сидр, медовуха и подобные напитки. 

Как отмечает издание, год назад лидерами были те же самые регионы, только в другой последовательности. Но их попадание в ТОП-5 не значит, что у местного населения – самые нездоровые пристрастия: по данным Росстата, в упомянутых северных регионах и столице самые высокие средние зарплаты. Таким образом, местные жители могут покупать легальный и более дорогой алкоголь.

Значительная часть проданного алкоголя традиционно приходится на водку. Правда, тройка регионов-лидеров по ее потреблению выглядит несколько иначе, чем по спиртному в целом. На первом месте в 2018 году Сахалинская область с показателем в 12,2 л на человека, далее следуют Магаданская область (11,6 л) и Коми (10,5 л).

По словам главы ЦИФРРА Вадима Дробиза, до середины 2017 года в российских селах не использовали систему ЕГАИС, поэтому статистика последних лет показывает рост продаж алкоголя и увеличение среднего показателя потребления. 

Справка:

Для производителей алкоголя ЕГАИС стала обязательной в 2007 году, с 1 января 2016 года систему распространили на дистрибуторов продукции, с 1 июля 2016 года — на розницу: торговые сети и предприятия общепита. ЕГАИС учитывает передвижение каждой легальной бутылки алкоголя на всех этапах.

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