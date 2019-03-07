Как выглядит перехват истребителем Су-27 самолёта-разведчика в небе над Балтийским морем. Минобороны показало видео

Видеозапись перехвата истребителем Су-27 самолета-разведчика RC-135 ВВС США в небе над Балтийским морем опубликовало министерство обороны России 7 марта.

По данным военного ведомства, самолет обнаружили над нейтральными водами, он двигался по направлению к российской границе.

На кадрах видно, как Су-27 приближается к самолету-разведчику и сопровождает его.

«После удаления иностранного самолета от государственной границы российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования», — добавили в Минобороны.

Американский самолет-разведчик RC-135V вылетел с авиабазы Милденхолл в Великобритании и пролетел над Финским заливом у западной границы Ленинградской области.