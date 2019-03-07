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Общество
07.03.2019 08:08
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Huawei подала в суд на американское правительство. Компания указала на свободу конкуренции

Huawei подала в суд на власти США. В китайской компании решили оспорить прошлогоднее решение, ограничивающее ее деятельность в Соединенных Штатах

Huawei обратилась с иском в федеральный суд в Техасе. Компания возражает против августовского решения Белого дома, запрещающего правительственным учреждениям использовать оборудование китайской компании из соображений безопасности, сообщает 7 марта РБК со ссылкой на агентство Reuters. В Huawei объяснили это тем, что никаких доказательств нарушения закона предъявлено не было, а потому ограничения незаконны.

Один из руководителей компании Гуо Пин отметил, что запрет на использование оборудования ограничивает свободу конкуренции и в первую очередь вредит американским потребителям. «Мы ждем судебного решения и верим, что оно будет в пользу Huawei и всего народа США», – добавил он.

Гуо Пин добавил, что снятие запрета заставит американские власти начать переговоры с Huawei и позволит разрешить существующие проблемы.

В январе этого года США официально обвинили Huawei в промышленном шпионаже и мошенничестве, связанном с нарушением антииранских санкций. Как заявили в американском Минюсте, инженеры компании похитили технологии у компании T-Mobile. Вашингтон также считает, что Huawei продолжает вести бизнес в Иране, несмотря на санкции. В компании обвинения отвергают.

В конце прошлого года в Канаде была задержана финансовый директор Huawei Мэн Ваньчжоу, которую подозревают в нарушении антииранских санкций. 1 марта в Оттаве заявили, что начали процесс экстрадиции топ-менеджера в США.

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