Кандидат в президенты Украины Кривонос снялся с выборов в пользу Порошенко

Кандидат в президенты Украины Сергей Кривонос заявил о снятии своей кандидатуры с президентских выборов в пользу действующего лидера Петра Порошенко.

"Мне пришлось принять взвешенное и непростое для себя решение о снятии своей кандидатуры с дальнейшей гонки за пост президента Украины. Сегодня в тех условиях, в которых находится государство, нецелесообразно изменение верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины", – написал он в фейсбуке.

Главным мотивом участия в президентской гонке Кривонос назвал "несогласие с той системой и ситуацией, которая образовалась в секторе безопасности и обороны Украины", он также отметил, что считал "необходимым говорить о том, что всевозможными способами пытались скрыть "паркетные генералы".

Сергей Кривонос – первый заместитель командующего Силами специальных операций Вооруженных сил Украины. Его кандидатура была выдвинута партией "Воины АТО", ЦИК Украины зарегистрировал ее 5 февраля.