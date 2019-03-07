США решили вкладывать деньги в разработку гиперзвукового оружия

Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение вкладывать средства не в укрепление противоракетной обороны (ПРО), как многократно заявляла ранее, а в наращивание своего наступательного потенциала, в том числе в разработку гиперзвукового оружия. Об этом сообщил в среду журнал Foreign Policy, в распоряжение которого попал текст бюджетного запроса Пентагона на следующий финансовый год, который в США начинается с 1 октября.

В документе министерство просит у Конгресса США выделить Агентству по ПРО $9,4 млрд по сравнению с $9,9 млрд в 2018 году. При этом, по информации издания, возрос запрос на выделение средств на исследование и разработку гиперзвукового оружия, пишет ТАСС.

Журнал подчеркивает, что такое решение идет вразрез с положениями представленной в январе новой Стратегии дальнейшего развития американской системы ПРО. Представляя доктрину, Трамп заявил о необходимости наращивания потенциала противоракетной обороны страны.

Однако, как сообщили журналу его источники в минобороны, бюджетный запрос "соответствует планам президента", а сокращение финансирования "не обязательно означает снижение уровня потенциала" ПРО. Они также пояснили, что ряд объектов ПРО США уже получили необходимое финансирование и не нуждаются в дополнительных средствах в ближайшее время.