В уничтоженной посылке в Университете Глазго было взрывное устройство

Скотленд-Ярд сообщил, что в уничтоженной посылке в Университете Глазго находилось взрывное устройство, и считает, что отправка этой посылки связана с серией инцидентов, произошедших в Лондоне 5 марта. Соответствующее заявление размещено на официальном сайте полиции, сообщает ТАСС.

"Сотрудники контртеррористического командования, которые проводят расследование в связи с обнаружением трех небольших самодельных взрывных устройств, полученных в Лондоне вчера (5 марта), связывают эти случаи с обнаружением в Университете Глазго сегодня (6 марта) похожего устройства", – отмечается в сообщении.