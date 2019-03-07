Три самолета-разведчика засекли у российских границ

Три самолета-разведчика зафиксировали у российских границ — в районе Крыма и Калининграда. Об этом сообщает Plane Radar.

В 05:10 мск беспилотник ВВС США RQ-4B-30 Global Hawk с бортовым номером 10-2043 и позывным FORTE10 поднялся в небо с авиабазы НАТО Сигонелла на острове Сицилия. Аппарат пересек воздушное пространство Греции, Болгарии и Румынии и, оказавшись над территорией Украины, приступил к мониторингу линии разграничения в Донбассе. В 16:55 по московскому времени беспилотник направился к Черноморскому побережью России. Дрон несколько раз облетел Крымский полуостров. В 22:45 по московскому времени воздушное судно завершило разведку и отправилось в аэропорт базирования.

16:55 мск.

Закончил мониторинг линии разграничения на Донбассе, полетел разведывать вдоль Черноморского побережья России🇷🇺 pic.twitter.com/lZuxNC9iZG — PlaneRadar (@ua4wiy_) 6 марта 2019 г.

Кроме того, два иностранных военных самолета были замечены около границ Калининградской области. В 16:05 мск британский радиоразведчик RC-135W Rivet Joint с бортовой номером ZZ666 и позывным RRR7291 совершил полет в указанном районе. Аппарат находился на высоте 8,2 километра, скорость передвижения составила 779 километров в час. Самолет радиоэлектронной разведки ВВС Швеции GIV SP с бортовым номером 102002 также был замечен неподалеку от границ региона на высоте 13,7 километра.