Теплоэнергетики закончили работы в Колпино. Некоторые жильцы продолжают жаловаться на холодные батареи

Два жилых дома, которые оказались в зоне аварии после прорыва трубы на Заводском проспекте в Колпино, подключены к теплоснабжению по обычной схеме.

Об этом сообщает ГУП «ТЭК» вечером 6 марта. Аварийная бригада поменяла дефектный участок трубы диаметром 100мм к 11 вечера. Теплосеть, как сообщалось ранее, лопнула утром в этот же день возле 36 дома по Заводскому проспекту.

Тем временем ряд жителей Колпино в соцсетях продолжают сообщать о холодных батареях. Мерзнут некоторые горожане с утра понедельника, когда в районе лопнула магистральная труба и без тепла остались почти 30 тысяч квартир. Сперва в теплоснабжающей организации сообщали, что в зоне аварии пять зданий, однако и их на утро после прорыва не подключили. Причиной задержки на предприятии назвали перепад высот и, как следствие, попадание воды в место сварки нового участка трубы. Кипяток пришлось заново сливать, а работы останавливать. Как сообщили «Фонтанке» в районной администрации, к четырём часам дня 6 марта были запитаны 98% потребителей, локальные проблемы связаны с воздухом в трубах внутри зданий.