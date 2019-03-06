В Москве после драки со стрельбой задержали десятерых. Вооружённый участник потасовки сбежал

Не менее тридцати человек устроили драку возле одной из станций столичного метро накануне вечером. В отдел полиции были доставлены десять участников конфликта.

Об этом 6 марта сообщает радиостанция «Говорит Москва». Драка произошла поздним вечером накануне возле станции метро «Рязанский проспект». В потасовке участвовали примерно тридцать человек, но с прибытием полиции две трети разбежались. Скрыться удалось и мужчине, который был вооружён и сделал несколько выстрелов, добавляют https://ria.ru/20190306/1551606560.html источники РИА «Новости». Десять человек были доставлены в отдел полиции. Причины произошедшего, как и личности задержанных, не уточняются. О потерпевших также пока ничего не известно.