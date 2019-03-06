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Общество
06.03.2019 23:35
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"Шагов назад быть не может". Эрдоган покупает С-400 и хочет С-500

Президент Турции Реджеп Эрдоган допустил, что заключит с Россией сделку по покупке ракетных комплексов С-500. При этом турецкий лидер отметил, что сделка по С-400 закончена и шагов назад быть не может.

"Все обговорено, согласовано, от кредитных условий до совместного производства, подписи поставлены, шагов назад быть не может. Это будет безнравственно... Надеюсь, в июле получим первую партию С-400", – сказал Эрдоган в эфире телеканала 24 TV.

Накануне Госдеп США вновь заявил, что покупка Турцией С-400 может привести к отказу от предоставления ей передовых технологий, приостановке ее участия в программе создания американских истребителей пятого поколения F-35 и санкциям.

Он отметил, что покупку у США ЗРК Patriot Турция обсуждала еще с Бараком Обамой.

"С уважаемым (президентом США Дональдом) Трампом тоже обсуждали. Мы им сказали: если можете дать – давайте. Совместное производство, передача технологии – непреложное условие. А то получится: "Мы тебе дадим, но ключ будет у нас". Прошу прощения, но так дело не пойдет", – добавил турецкий лидер.

Справка:

Заключенный в 2017 году контракт на поставку Турции ЗРК С-400 стал причиной дипломатических трений между Анкарой и Вашингтоном, который требует от своих турецких союзников отказаться от российских комплексов в пользу американского ЗРК Patriot. Речь идет о поставке четырех дивизионов С-400 на 2,5 миллиарда долларов. Часть сделки по С-400 Турция оплатит сама, часть - за счет российского кредита. По словам вице-премьера Юрия Борисова, контракт предусматривает опцион после выполнения основной части поставки. Министр обороны Турции Хулуси Акар отмечал, что устанавливать С-400 в Турции начнут в октябре этого года.

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