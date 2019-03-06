Порошенко задумал создавать "мощные" ракетные комплексы
Президент Украины Петр Порошенко считает, что Киев имеет право создавать современные и эффективные системы вооружения для самозащиты, в том числе и новые мощные ракетные комплексы.
"Учитывая, что Будапештский меморандум блокируется Россией, а потому не действует, а членами НАТО мы пока не стали… Мы должны серьезно задуматься над дополнительным укреплением оборонного потенциала нашего государства. Подчеркиваю наше право создавать современные и эффективные системы вооружения для самозащиты, в том числе и мощные ракетные комплексы", – заявил Порошенко на заседании СНБО, трансляцию вел телеканал "Прямой".
По его словам, Украина в течение пяти лет сделала прорыв в ракетных технологиях. "Создали реактивную систему залпового огня "Ольха" с управляемыми ракетами. В этом году завершим разработку и постановку на производство комплекса крылатых ракет "Нептун", – добавил Порошенко.
Справка:
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон 2 февраля начинает процедуру выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с Россией. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что "если Россия не вернется к полному и проверяемому соблюдению договора в течение шестимесячного периода", договор будет расторгнут. Президент России Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Накануне Путин подписал соответствующий указ.