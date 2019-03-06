Порошенко задумал создавать "мощные" ракетные комплексы

Президент Украины Петр Порошенко считает, что Киев имеет право создавать современные и эффективные системы вооружения для самозащиты, в том числе и новые мощные ракетные комплексы.

"Учитывая, что Будапештский меморандум блокируется Россией, а потому не действует, а членами НАТО мы пока не стали… Мы должны серьезно задуматься над дополнительным укреплением оборонного потенциала нашего государства. Подчеркиваю наше право создавать современные и эффективные системы вооружения для самозащиты, в том числе и мощные ракетные комплексы", – заявил Порошенко на заседании СНБО, трансляцию вел телеканал "Прямой".

По его словам, Украина в течение пяти лет сделала прорыв в ракетных технологиях. "Создали реактивную систему залпового огня "Ольха" с управляемыми ракетами. В этом году завершим разработку и постановку на производство комплекса крылатых ракет "Нептун", – добавил Порошенко.