Госдеп подтвердил информацию о задержании в России двух граждан США

Госдепартамент США подтвердил информацию о задержании в России двух граждан США, сообщил американский телеканал CNN.

"Мы можем подтвердить, что два гражданина США были задержаны в Новороссийске, в России", – сообщил CNN представитель Госдепа США.

По его словам, "в силу правил обеспечения защиты частной жизни мы (госдеп – ред.) не располагаем на данный момент дополнительной информацией".

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила CNN информацию о задержании двух граждан США, которые являются членами мормонской Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, пишет "Интерфакс".