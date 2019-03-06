Бывший юрист Трампа передал конгрессменам данные о планах строительства Trump Tower в Москве

Бывший юрист президента США Майкл Коэн предоставил спецкомитету по разведке Палаты представителей американского Конгресса документы, касающиеся планов строительства небоскреба Trump Tower в Москве. Об этом сообщило 6 марта агентство Associated Press.

По словам его источника, законодатели проявляют большой интерес к информации о данном проекте, который так и не был реализован. Как полагают конгрессмены, вопрос о том, в какой степени президент США Дональд Трамп и лица из его окружения были вовлечены в обсуждение проекта строительства небоскреба в Москве, имеет ключевое значение с точки зрения расследования о приписываемом РФ вмешательстве в американские выборы.

Как отмечает агентство, Коэн также встретился с законодателями, чтобы в очередной раз ответить на их вопросы. Ранее он в рамках указанного расследования согласился признать вину в даче ложных показаний Конгрессу США относительно своих контактов с россиянами. Он заявил, что продолжал заниматься обсуждением вопросов о возможности строительства небоскреба Trump Tower в Москве вплоть до июня 2016 года, то есть уже в тот период, когда Трамп фактически был кандидатом Республиканской партии на пост президента США и заявлял, что не имеет деловых связей с РФ.

Политические оппоненты президента США утверждают, что данные слова Коэна могут говорить в пользу утверждений о якобы имевшейся некой связи между штабом Трампа и Россией во время кампании 2016 года.