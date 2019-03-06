«Не на гнать на Фортуну, ее надо заработать». СКА опять играл плохо, но смог обыграть «Спартак»

Ротенберг провел полматча на ногах, обладатель Кубка Стэнли опять спас СКА, а после игры тренеры рассуждали о шахматах, парашютиках и бизнесе. Отдел спорт «Фонтанки» рассказывает, возможно, о решающей игре в серии.

фото: Сергей Михайличенко."Фонтанка.ру"

На матчи в Москву СКА на прошлой неделе уезжал с шокирующим результатом: команда Ильи Воробьева проиграла оба матча сопернику, которому проигрывать не должна была ни одного. Пошли разные слухи про проблемы внутри армейского коллектива, которые подкрепил защитник Антон Белов, сказав про «мертвую скамейку», а потом добавил и сам Воробьев на пресс-конференции после второй игры. На этом фоне было совершенно непонятно, чего ждать от матчей в столице. Серия, которая изначально считалась одной из самых скучных в 1/8 плей-офф КХЛ, вдруг выдала главный твист этого раунда. Оказалось, что это только начало.

В Москве СКА удалось отыграться, сравняв счет в серии 2-2. По своему сюжету матчи номер «три» и «четыре» (особенно номер «четыре») переплюнули петербургские. Третья игра (5:2 в пользу красно-синих) обернулась экстренной госпитализацией форварда «Спартака» Каспарса Даугавиньша из-за пробитого легкого и дисквалификацией виновника травмы – вратаря СКА Игоря Шестеркина. Еще были армейские игроки, которые после забитых шайб, как выразился один из московских журналистов, «мимикой и жестами» провоцировали столичных зрителей. Зрители в ответ бросали на лед сосиски. Столичная игра четвертого марта вышла еще веселее.

СКА вел за пять минут до конца со счетом 2:0, но умудрился за 21 секунду пропустить дважды. Обладатель Кубка Стэнли-2015 Давид Рундблад в овертайме все-таки принес победу петербуржцам, но, как оказалось, судьи пропустили нарушение правил со стороны СКА. Зато его не пропустили спартаковцы. С финальным свистком началась форменная истерика. Судья матча Николай Акузовский не выдержал и послал вратаря Юлиуса Гудачека на три буквы. Гудачек в ответ сломал клюшку о стену.

Переплюнуть такой набор сюжетов было непросто. Но пятая игра при счете 2-2 в серии была сюжетом сама по себе: у проигравшего уже не будет права на ошибку, так как всё длится до четырех побед одной из команд.

На пятый матч серии в Петербург приехал главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов, наверное, чтобы избежать новых скандалов. Несмотря на нервную обстановку, Анисимов был весел, и даже позволял себе шутить с журналистами в пресс-центре Ледового дворца по поводу стычки между Акузовским и Гудачеком.

Несмотря на то, что одноматчевая дисквалификация Игоря Шестеркина закончилась, Воробьев оставил в воротах Магнуса Хелльберга. Россиянин, начинавший плей-офф основным вратарем и не допустивший ни одной ошибки, если не считать таковой несчастный случай с Даугавиньшем, остался на скамейке, видимо, по принципу, что победный состав не меняют.

Матч начался так, словно и не было московской части серии. Все происходило по тому же самому сценарию, что и неделю назад. СКА был «быстрее, выше, сильнее», но просто самоотверженная (минимум четыре раза москвичи принимали на себя мощные броски соперника) и дисциплинированная игра в обороне спартаковцев каким-то образом позволяла им отбиваться раз за разом.

Зато «Спартак» использовал едва ли не единственный свой по-настоящему голевой шанс. Москвичи поймали СКА на смене звеньев. Вратарь Гудачек одним разрезающим пасом организовал атаку «два в одного». Гол забил Антон Злобин. Вице-президент СКА Роман Ротенберг так разволновался, что весь второй период провел на ногах, нервно переминаясь с ноги на ногу.

После двух периодов преимущество по броскам возросло почти вдвое 43-26. Количество блокированных бросков армейцев дошло до 16-ти. Статистика подсказывала, что что-то идет на так в этом матче, да и вообще в серии. Ситуация стала выравниваться только в третьем периоде. Сначала Максим Карпов реализовал большинство петербуржцев. Повторил его подвиг Давид Рундблад, также воспользовавшись удалением соперника.

Концовка получилась нервная. Сразу после второго гола удаление заработали уже петербуржцы. В этот раз удалось отбиться без особых проблем. За полминуты до окончания третьего периода «Спартак» решился на замену вратаря на шестого полевого игрока. И в этот раз у москвичей прошла одна хорошая комбинация, которая завершилась броском почти в упор. Очередному подвигу помешал свершиться Хелльберг тем самым, кажется, окончательно усадивший на скамейку запасных Шестеркина. СКА выиграл в матче 2:1 и вышел вперед в серии.

После матча настроение у петербуржцев было отличным. К журналистам, ожидавшим игроков для комментариев, выскочил Наиль Якупов.

– Я не к вам, – с улыбкой сказал хоккеист.

- Может все-таки к нам?

– Нет! Меня не к вам не звали, – пригнувшись, словно под обстрелом, убежал обратно в раздевалку.

Пресс-конференция главных тренеров одной из самых продолжительных за последнее время.

– Своих ребят хочу поблагодарить за самоотдачу, – сказал тренер «Спартака» Игорь Уланов. – За каждый эпизод, за каждую шайбу, где они боролись. Типичная «плейоффная» игра. Все играли от ножа. У нас было немного голевых моментов, а в наши ворота почти 30 бросков. Но серия продолжается. В третьем периоде эмоции нас захлестнули. СКА помогли дома стены. Серия переезжает в Москву. Надеюсь, что там уже нам помогут наши стены.

– Отличная «плейофская» игра, – подтвердил Илья Воробьев, так и сказав «плейофская». – Всем доставили удовольствие.

– Несмотря на победу, у СКА те же проблемы, что были и в первых матчах в Петербурге. Ошибки в передачах, броски мимо, глупые удаления. Почему так происходит?

Воробьева вопрос позабавил.

– А что еще плохо было? У вас серьезный набор.

– Но удается ли исправить ситуацию?

– Удается. Удается. Созидать намного сложнее, чем выкидывать парашютики и бежать за ними.

– Момент с пропущенной шайбой – как произошло, что вас на смене поймали?

– У нас было долгое меньшинство, ребята устали. Но в конце концов счет на табло.

– Впечатление сложилось, что ваша команда обидела фортуну, и она вам два периода мстила.

– Давайте на фортуну не будем гнать, ее надо заработать. Все через работу.​

У Уланова поинтересовались, связаны ли удаления в третьем периоде с усталостью или с захлестнувшими эмоциями.

– Я не вижу усталости в команде. Ребята в хорошей физической форме. Во втором периоде просто тяжело меняться. В хоккее нечего делать, если у тебя нет эмоций. Кто-то правильно их использует, кто-то держит в себе. Мы пару раз выхлыстнули. Ничего страшного. Намного опаснее, когда у тебя их нет. Равнодушных сегодня ни с одной, ни с другой стороны не было. Это нормальное явление. Даже в шахматах под столом люди пинаются.

– Гудачек уверен, что серия вернется в Санкт-Петербург. У вас есть такая уверенность?

– У меня в Питере еще не законченный бизнес остался, так что…

– Какой? – заинтересовался Воробьев.

– Это мой бизнес. Персональный, – только тут стало понятно, что имелось в виду слово «дело». 14 лет игры Уланова за клубы НХЛ дают о себе знать. – Будем надеяться, что серия вернется сюда.

Счет 3-2 в серии. Следующий матч, который пройдет 8 марта в Москве, может стать последним. Хотя с такой игрой СКА ни в чем нельзя быть уверенным.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»