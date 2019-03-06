Бывший канцлер Австрии может войти в совет директоров «Лукойла»

Совет директоров «Лукойла» утвердил список из 12 кандидатов в новый состав совета директоров для голосования на годовом общем собрании акционеров, говорится в сообщении компании.

Всего в список вошли 12 кандидатов, восемь из них входят в действующий состав совета директоров.

Новыми кандидатами стали бывший канцлер Австрии, член наблюдательного совета RWE Вольфганг Шюссель, бывший замминистра финансов РФ Сергей Шаталов, бывший глава Deutsche Bank в России, президент «Матрикс Эдвайзорс» Павел Теплухин и глава РИТЭК Николай Николаев.

Из числа действующих членов не вошли в список экс-министр иностранных дел Игорь Иванов, член совета директоров EDC Ричард Мацке и член инвесткомитета правления Объединенного пенсионного фонда персонала ООН Иван Пикте.

Совет директоров также утвердил внесение изменения в положение о дивидендной политике компании, учитывающее фактор обратного выкупа акций при определении размера дивидендов. Как отмечает компания, данное изменение приводит к увеличению темпа роста дивидендов на акцию при сокращении количества акций в обращении.