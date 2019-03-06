“Ржавую лопату на метлу”. Депутаты Петербурга спели про последний снег

Петербургские парламентарии поздравили обладательниц депутатского мандата с 8 марта. Как рассказали собеседники «Фонтанки», поздравления были исполнены мужчинами Законодательного собрания в тельняшках.

Фуршет, посвященный Международному женскому дню, состоялся в Законодательном собрании после пленарного заседания 6 марта. На празднике мужчины-депутаты спели женщинам несколько песен, одевшись под моряков. Одна из праздничных композиций была создана на основе мелодии военной песни «Еще немного, еще чуть-чуть, Последний бой — он трудный самый». Однако у депутатов получилось иначе: «Последний снег – он мокрый самый».

«А снег идет, и нет житья от гололеда.

Скользя по улицам, ругаясь, стар и млад.

Но верим твердо, что отступит непогода,

Когда возьмет лопату каждый депутат!»

В припеве парламентарии предлагали поднять бокал вина за женщин под стенограмму. В другом куплете – выпить за Любовь (по словам участников капустника, речь шла о политическом вице-губернаторе Любови Совершаевой). Концовка песни – обнадеживающая:

«Весна идет, и это, братцы, – неизбежно!

Уступит место холод солнцу и теплу

И мы тогда обнимем наших женщин нежно,

Меняя ржавую лопату на метлу».