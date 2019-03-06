СКА обыграл «Спартак» и вышел вперед в серии четвертьфинала Западной конференции КХЛ
Победой хоккейного клуба СКА завершился пятый матч серии четвертьфинала Западной конференции КХЛ против московского «Спартака» в среду, 6 марта, в Петербурге. Армейцы выиграли со счетом 2:1.
Москвичи первыми открыли счет, благодаря точному броску Антона Злобина на 25 минуте. СКА ответил двумя заброшенными шайбами в третьем периоде. Отличились Максим Карпов (49) и Давид Рундблад (55).
Счет в серии, которая длится до четырех побед одной из команд, стал 3-2 в пользу СКА.
Следующий матч пройдет 8 марта в Петербурге.