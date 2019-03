В Венесуэле задержали журналиста из США

Американский журналист Коди Уэддл задержан 6 марта в Каракасе представителями властей Венесуэлы. Об этом сообщила телекомпания Fox News. По ее данным, 29-летний Уэддл работал в столице Венесуэлы с 2014 года в качестве независимого журналиста и участвовал в освещении недавнего возвращения в Каракас лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо.

Ссылаясь на сообщение Союза журналистов Венесуэлы, телекомпания отметила, что задержан также и коллега Уэддла – Карлос Камачо.

Сенатор-республиканец от штата Флорида Рик Скотт, по сообщению телекомпании, выступил с заявлением по поводу ареста Уэддла, назвав его "неприемлемым". "Его нужно освободить немедленно, и США не потерпят такого запугивания", – написал сенатор в Twitter.

Completely unacceptable for @NicolasMaduro and his thugs to detain @WPLGLocal10’s Cody Weddle for reporting on the successful return of the legitimate Venezuelan President @jguaido.



He must be released immediately and the U.S. will not stand for this kind of intimidation! https://t.co/IiR0qpXO51