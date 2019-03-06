Кандидату в президенты Украины Юрию Тимошенко предложили 5 млн гривен за отказ баллотироваться

Кандидату в президенты Украины Юрию Тимошенко предложили около 5 млн грн за отказ от участия в предвыборной гонке. Об этом на своей странице в Facebook написал генпрокурор Украины Юрий Луценко 6 марта.

"Генпрокуратура совместно с ГБР и СБУ задержали двух человек, которые пытались вручить доллары в эквиваленте 5 млн гривен кандидату в президенты Юрию Тимошенко за отказ баллотироваться", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сам кандидат в президенты несколько дней назад, после попыток повлиять на него, обратился в ГПУ. Сейчас злоумышленники задержаны по статье 157 ч 3 (препятствование осуществлению избирательного права).

Юрий Владимирович Тимошенко – 54-летний военнослужащий Нацгвардии, народный депутат Украины восьмого созыва и член Комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции. Тимошенко – депутат внефракционный и на выборы идет как самовыдвиженец.

Выборы президента Украины должны состояться 31 марта, в них зарегистрированы 44 кандидата. В их числе – экс-премьер-министр Украины Юлия Владимировна Тимошенко, до недавнего времени лидер соцопросов, изучающих электоральные предпочтения. Сейчас в них лидирует комик Владимир Зеленский.