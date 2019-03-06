ГИБДД о выезде на тротуар у Невского: водитель скрылся, пешеход к категории «раненый» не относится

В ГИБДД подтвердили факт ДТП с пешеходом на тротуаре в центре Петербурга, о котором «Фонтанка» сообщала со ссылкой на его участника: потерпевший в соцсетях рассказал, как ночью 24 февраля на канале Грибоедова, у перекрёстка с Невским проспектом, его сбил чёрный внедорожник и уехал. Момент ДТП попал на видео.

Действительно, в воскресенье, 24 февраля, зафиксирован наезд на пешехода, сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Водитель скрылся с места, личность его пока не установлена.

Пешеход позднее обратился в лечебное учреждение за разовой помощью, к категории «раненый» он не относится, отметили в ГИБДД.

Этот случай вызвал резонанс в связи с недавними инцидентами на Невском проспекте, приведшими к гораздо более тяжким последствиям.

30 декабря 2018 года на углу Невского проспекта и набережной Фонтанки столкнулись две легковые машины, и одну из них выкинуло на тротуар, где она сбила семерых прохожих, в том числе двух детей.

24 февраля 2019 года на Невском проспекте, 55, «БМВ» вылетел на тротуар и снёс людей. Погибли два человека, ещё трое оказались в больнице.