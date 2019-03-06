Глава «Лиговки-Ямской» сложил полномочия. Муниципалитет не поделили единороссы

В муниципальном образовании «Лиговка-Ямская» в Центральном районе за полгода до выборов сменился глава. В течение двух лет местные власти конфликтовали с Вячеславом Макаровым и его ставленниками.

Как стало известно «Фонтанке» 6 марта, глава муниципального образования «Лиговка-Ямская» Константин Ковалев сложил с себя полномочия главы муниципального совета. Эту информацию он подтвердил корреспонденту: «Время наступило, я уже человек в возрасте, не то состояние здоровье», – сообщил Ковалев. По словам экс-главы, он, тем не менее, остается депутатом до конца созыва, то есть до сентября 2019 года. Обязанности главы будет исполнять его заместитель Сергей Ильин (до 2011 года трудился в администрации Центрального района).

Константин Ковалев возглавлял «Лиговку-Ямскую» с 2004 года. Его уход совпал с плановой проверкой Контрольно-счетной палаты Петербурга деятельности муниципалитета, а также с конфликтом с петербургской «Единой Россией». Летом 2018 года представители муниципалитетов Центрального района обращались к главе генсовета "Единой России" Андрею Турчаку с просьбой "оградить их от произвола, беззакония и грубейшего нарушения устава партии" со стороны секретаря городского отделения партии Вячеслава Макарова. По их мнению, Макаров способствовал смещению муниципалов с партийных постов. Осенью Турчак заявил журналистам, что встал на сторону Макарова в партийном конфликте, так как ««Единая Россия» не должна работать как политотдел при исполнительной власти».