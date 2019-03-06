Американцы создали и показали «колесо» для летающих автомобилей, которых ещё нет

Вся автоиндустрия активно готовится к массовому переходу на электромобили и беспилотники. Однако компания Goodyear пошла еще дальше – она готовится к появлению летающих автомобилей.

На 89-м ежегодном Женевском международном автосалоне в Швейцарии один из ведущих производителей резины для автомобилей Goodyear представил концептуальную шину для летающих автомобилей, сообщает Detroit Free Press.

Концептуальное «колесо» под названием AERO представляет собой безвоздушную шину особой конструкции, которая может служить как обычная шина для движения по земле и превращаться в пропеллер в воздухе. Конечно, для этого автомобиль должен быть особой конструкции – примерно такой, какой был DeLorean Дока в фильме «Назад в будущее».

Для обеспечения полета, как полагают конструкторы из Goodyear, колеса должны будут поворачиваться на 90 градусов в вертикальной плоскости и поднимать автомобиль в воздух. Для этого «спицы» безвоздушного колеса сделаны особой конструкции, они похожи на лопатки воздушной турбины.

Goodyear обнародовала в YouTube видео, в котором объясняет, как это может работать. И похоже, что видение будущего транспорта «шинной» компании ушло немного дальше фантазий автодизайнеров. По сути, Goodyear предлагает автомобиль, превращающийся в квадрокоптер, причем переход из одного состояния в другое может осуществляться и во время движения.

Любопытна конструкция самого колеса. Оно приводится в движение с помощью магнитного поля, то есть никакой «трансмиссии» с жесткой передачей крутящего момента не предполагается. Впрочем, такой подход не совсем новость – это уже хорошо известное электрическое «мотор-колесо». В дополнении к магнитам шины-пропеллеры будут, по замыслу конструкторов, контролироваться оптоволоконным датчиками, следящими за режимами движения, состоянием дороги и подъемной силой.

Также концепция шин AERO предполагает, что автомобили-дроны смогут взаимодействовать друг с другом и с транспортной инфраструктурой при помощи искусственного интеллекта. Представители Goodyear заявляют, что своей концепцией они хотели бы вызвать более широкое обсуждение перспективных транспортных систем, учитывая стремительно развитие технологий «мобильности».

Американская международная компания Goodyear Tire and Rubber Company, основанная в 1898 году в штате Огайо, производит шины и другие резинотехнические изделия, а также полимеры для автомобильного и промышленного рынков.