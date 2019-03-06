«Ни претензий, ни вопросов». «Роскосмос» уволил сотрудника, который решил, что в хрущёвках живет «скотобаза»

Классификация жителей хрущёвок «по сортам» стоила работы сотруднику «дочки» «Роскосмоса» Станиславу Жаркову. Об этом 6 марта сообщил глава пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.

«Отношения прекращены по соглашению сторон. Данный работник покинул предприятие "Агат"», – цитирует Устименко РБК. В пресс-службе отметили, что у Жаркова и его уже бывшего работодателя нет ни претензий, ни вопросов друг к другу.

Сотрудник головного финансового института «Роскосмоса» («Агат») прославился откровенностью в Сети. В интернет-дискуссии он назвал людей, живущих в хрущёвках, «скотобазой» и заявил, что такой контингент испортит новые дома.

«Ты какая категория скотобазы из хрущевки: бухаешь, колешься, бросаешь мусор в подъезде, орешь по ночам или все сразу?» – написал он в Facebook. Позже Жарков извинился и удалил аккаунт. Он признался, что сам живёт в хрущёвке и в запале поделился личными наблюдениями.

Комиссия по этике изучила его слова и сочла их не соответствующими высоким стандартам сотрудников ракетно-космической отрасли. В «Роскосмосе» пообещали Жаркова уволить.