Вечерние пробки остановили Невский — они достигали 10 баллов

Загруженность городских дорог достигла девяти баллов к семи часам вечера 6 марта. Максимально плотно на Невском проспекте.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», к 19:15 автомобильное движение на Невском проспекте в сторону Дворцовой площади остановилось – на главной петербургской улице 10 баллов, что на три больше среднестатистического показателя для вечера среды. Плотнее всего у площади Восстания. Не проехать с ветерком и на Загородном, там в сторону Литейного моста 8 баллов. Затруднено движение и на окраинах города — на Гражданском и Индустриальном трафик также превышает привычные параметры на три балла и приближается к десятке. В совокупности по состоянию на 18:40 в городе было 9 баллов. Ближе к восьми часам пробки начали рассасываться, сейчас в Северной столице, по данным «Яндекс.Карт», в городе 7 баллов.

Причина загруженности может быть в плохой уборке после снегопада накануне. По словам читателей «Фонтанки», снег на Невском проспекте дорожные службы убирали около шести часов вечера, невзирая на плотный трафик. Зафиксировали очевидцы и несколько аварий в Центральном и Адмиралтейском районах. Так, маршрутка не успела затормозить перед «Ягуаром» на площади Тургенева.

А на Марата две иномарки перегородили трамвайные пути.

Аномальные пробки не покидают город сутки. Накануне было плотно из-за снега, а утром 6 марта – из-за уборки и аварий.