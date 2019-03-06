Минтранс не разрешил «Победе» ввести платную регистрацию в российских аэропортах

Министерство транспорта не разрешило авиакомпании «Победа» ввести платную регистрацию в российских аэропортах. «Сейчас мы не можем реализовать это предложение, потому что нет для него нормативных оснований», — цитирует 6 марта РБК представителя ведомства.

Сейчас, согласно федеральным авиационным правилам, в аэропорту перевозчик или обслуживающая организация должны обеспечивать регистрацию пассажиров и оформление багажа к перевозке, но дополнительная плата за это с пассажира не взимается.

В конце 2018 года гендиректор «Победы» Андрей Калмыков сообщил, что компания обратилась в Минтранс с предложением исключить из ФАП данное требование. «Сейчас, даже если клиент регистрируется онлайн, мы все равно платим аэропорту за эту услугу, которая фактически не используется», — пояснял он. По мнению топ-менеджера, благодаря этому билеты могли бы подешеветь на 200 рублей.