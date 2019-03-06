«Cам буду раздавать вам лопаты». Вышедший на свободу Дацик пригрозил чиновникам карой за неубранный снег

Вячеслав Дацик по прозвищу Рыжий Тарзан обратился к петербургским чиновникам с настоятельной рекомендацией убрать город от снега. Пока город, в его понимании, проигрывает в сравнении с исправительной колонией.

На видео, опубликованном 6 марта, Дацик обещает, что сам раздаст чиновникам лопаты, если снег не будет убран. По словам недавнего заключенного ИК-31, в колонии он командовал соответствующей бригадой. «В Сибири у меня снега не было», – добавляет бывший боец смешанных единоборств и гроза публичных домов. Напоследок он обещает, что чиновники «будут снег грести своими языками».

Напомним, 19 марта 2018 года Василеостровский суд признал Дацика виновным в хулиганстве, незаконном проникновении в жилище и побоях. Серию преступлений бывший боец без правил по прозвищу Рыжий Тарзан успел накопить за май 2016 года, когда в двух районах города прошла зачистка борделей под его руководством, также пострадала клиентка бутик-отеля «Графтио». Суд назначил Дацику наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года в колонии строгого режима. К тому времени под арестом Тарзан уже находился почти два года. 25 февраля стало известно, что он выходит на свободу.

Петербург засыпает снегом начиная с субботы. В понедельник-вторник горожане пожаловались на снег около 200 раз. Стихия затруднила работу аэропорта, а также привела к пробкам на дорогах.