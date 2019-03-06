Замглавы МЧС Бурятии признал взятку в 1,6 млн. Его наказали условно, оштрафовали на 55 тысяч и отлучили от службы

Больше года высокопоставленный сотрудник МЧС Бурятии покровительствовал компании, поставляющей средства пожарной безопасности. Приработок в 1,6 млн рублей суд оценил в условный срок и шестилетний мораторий на работу по профилю.

Как сообщает управление Следственного комитета по региону 6 марта, Дмитрий Унагаев признан виновным в получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями и легализации преступных доходов. По версии следствия, заместитель начальника ГУ МЧС по Бурятии Унагаев вместе с подчинённым в начале 2016 года вынудил директора фирмы, которая специализируется на монтаже и обслуживании противопожарного оборудования, принять свою опеку. За процент от прибыли предпринимателю пообещали оградить от конкурентов и игнорировать огрехи в работе самой компании.

До начала 2018 года Унагаев получил 1,6 млн рублей, при этом часть денег, как считают следователи, поступала на счета его родных. Когда сотрудники МЧС забросили взятые на себя обязательства, предприниматель обратился к правоохранителям.

Унагаев задержан в марте прошлого года. Он заключил досудебное соглашение, признал вину и дал показания на соучастников. Его дело рассматривалось в особом порядке. Суд назначил ему 7 лет лишения свободы условно и 55 тысяч штрафа. Кроме того, ему на шесть лет запретили занимать должности в правоохранительных органах и противопожарной службе, а также быть представителем государственной власти. Звания полковника внутренней службы он лишён.

Напомним, на аналогичном нарушении поймали также сотрудников петербургского МЧС. Следствие считает, что инспекторы пожнадзора за откат годами игнорировали пожарную безопасность в жилых домах и офисах. Взятки на 2 млн вменяют подполковнику внутренней службы Александру Цатурову, капитанам Алексею Самородову, Дмитрию Червякову и Сергею Юганцеву. Дело последнего начал слушать Невский суд.