Верховный суд разрешил Чайке привлечь к ответственности судью из Краснодара, который сбил спортсменку на пешеходном переходе

Экс-судья Арсен Крикоров может быть привлечен к административной ответственности за ДТП со спортсменкой в Краснодаре. Санкцию на это 6 марта дал Верховный суд после запроса генпрокурора Юрия Чайки.

О ходе заседания 6 марта сообщает издание Pravo.ru. Экс-судья Краснодарского гарнизонного военного суда Арсен Крикоров может быть привлечен за оставление места ДТП и наезд на пешехода, повлекший вред здоровью средней степени тяжести. Его адвокат на заседании настаивал, что Крикоров с места аварии в конце декабря прошлого года скрыться не пытался. По мнению защитника, стоило бы провести экспертизы для того, чтобы исключить факт инсценировки аварии, которая могла быть направлена на «скандализацию правосудия». Он также отметил, что указанные в материалах дела свидетели аварии на месте происшествия оказались только через час после самого ДТП.

18-летнюю спортсменку сбил судья на Kia Optima. По ее словам, она остановилась у пешеходного перехода пропуская водителя, но тот дал ей сигнал фарами, уступая в ответ. В итоге движение начали оба, у девушки были диагностированы разрыв связок и вывих сустава на ноге. В СМИ сообщали о том, что судья якобы пытался оказать давление на потерпевшую, её близких, а также свидетелей ДТП. В середине января Крикоров сложил судейские полномочия.