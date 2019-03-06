Пушкин пытается пробраться через заснеженную улицу Рубинштейна. Дизайнеры придумали компьютерную игру про зимний Петербург

Дизайнеры придумали концепцию «олдскульной восьмибитной игры», в которой персонаж, напоминающий Александра Пушкина, гуляет по улице Рубинштейна, сталкиваясь с типичными проблемами для петербургской зимы.

«Идея игры пришла к нам 7 лет назад. И только сейчас мы решили ее реализовать», – рассказал 6 марта «Фонтанке» Артем Спиридонов, руководитель студии дизайна Kapodaki.

Концепция заключается в том, что герой сталкивается с такими трудностями зимы, как гололед и сосульки. Чтобы поднять уровень здоровья, он посещает увеселительные заведения, а также помогает упавшим пенсионерам. Стиль скопирован с восьмибитной игры.

Для начала дизайнеры решили ограничиться роликом. Его в один день выложила студия, а также несколько заведений на знаменитой барной улице.

По словам Спиридонова, судя по комментариям, спрос на такую игру будет. Уже сейчас, по его словам, студия готовит проект.